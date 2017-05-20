Порошенко заявил об отправке танков Т-80 в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко распорядился усилить свои подразделения у линии соприкосновения в Донбассе новой партией танков.

На странице в Facebook он написал: «Очередная партия красавцев-танков Т-80 будет отправлена в воздушно-десантные войска (ВДВ) Украины на передовую».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на открытые источники, в настоящее время в распоряжении ВС Украины находится около 20 танков Т-80.

В 2015 году минская контактная группа договорилась об отводе танков от линии соприкосновения в Донбассе. Несмотря на это Киев продолжает нарушать договоренности и использует танки для обстрелов населенных пунктов провозглашенных республик, что было зафиксировано наблюдателями ОБСЕ.