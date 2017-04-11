Порошенко задумался о конфискации угля Донбасса
Президент Украины Петр Порошенко намерен обсудить с СНБО вопрос о конфискации угля, добытого в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.
По словам представителя главы государства в парламенте Украины Ирины Луценко, речь идет об угле, который может поставляться «под маркой российского или другого происхождения», сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на украинские СМИ.
Ранее ДНР и ЛНР полностью прекратили отправлять уголь на Украину в ответ на блокаду железных и автомобильных дорог радикалами. Позднее в ДНР заявили о начале поставок в Россию.
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