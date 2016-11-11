Порошенко «забыл» о своей вилле в Испании за 4 миллиона евро
Президент Украины Петр Порошенко скрыл информацию о том, что в его собственности находится вилла в Испании общей стоимостью более 4 миллионов евро.
Подавая декларацию о доходах за 2015 год, украинский президент не указал информацию о наличии дорогой недвижимости, однако местные СМИ провели расследование и выяснили, что владельцем виллы площадью 0,26 гектара официально является компания Feruvita SL, владельцем которой является президент Украины. Построили виллу в 1993 году, а за фирмой она числится с 2008 года.
Сосед Порошенко рассказал журналиста, что украинский президент бывает на вилле очень редко, сообщают «Народные новости».
Следующая новость Банки обяжут блокировать сомнительные переводы
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии