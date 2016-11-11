Порошенко «забыл» о своей вилле в Испании за 4 миллиона евро

Президент Украины Петр Порошенко скрыл информацию о том, что в его собственности находится вилла в Испании общей стоимостью более 4 миллионов евро.

Подавая декларацию о доходах за 2015 год, украинский президент не указал информацию о наличии дорогой недвижимости, однако местные СМИ провели расследование и выяснили, что владельцем виллы площадью 0,26 гектара официально является компания Feruvita SL, владельцем которой является президент Украины. Построили виллу в 1993 году, а за фирмой она числится с 2008 года.

Сосед Порошенко рассказал журналиста, что украинский президент бывает на вилле очень редко, сообщают «Народные новости».