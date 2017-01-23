Порошенко выделил небо над Донбассом в отдельную военно-воздушную зону «Восток»

Указом президента Украины Петра Порошенко воздушное пространство над территориями провозглашенных республик ДНР и ЛНР выделено в отдельную военно-воздушную зону «Восток».

«В дополнение к существующим отдельному военно-воздушному району и трем военно-воздушным зонам («Юг», «Центр», «Запад») создана новая зона - «Восток», - цитирует текст документа ТАСС.

Согласно указу новая военно-воздушная зона установлена по внешней границе прибрежных морских вод Азовского моря шириной 12 морских миль до ближайшей точки на границе с Российской Федерацией на суше и далее по линии украинской государственной границы.

«Воздушное пространство над территорией отдельных неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей в пределах военно-воздушной зоны «Восток» относится к зоне ответственности воздушного командования «Восток», - отмечается в документе.