Порошенко видит в долгой перспективе военную угрозу с востока
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военная угроза для Украины с востока сохранится на долгую перспективу, поэтому на оборону страны нужно выделять не менее 5 процентов ВВП.
Он снова заговорил об агрессии со стороны Москве, сообщает «Интерфакс».
- Российская агрессия, которая продолжается, и военная угроза с востока, очевидно, на долгую историческую перспективу. Определяющие факторы нашей политики безопасности и военного планирования, если мы хотим выжить как нация, как народ, как государство, мы должны направлять на безопасность минимум 5 процентов нашего ВВП, - сказал Порошенко.
Он отметил, что, несмотря на дырявый бюджет Украины, это необходимо делать. Его даже смущает слабость украинской экономики.
При этом президент отметил, что Украина по сравнению с бюджетами армий некоторых других стран действует в условиях ограниченных финансовых ресурсов.
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