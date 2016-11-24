Порошенко уверен в продолжении поддержки Украины со стороны США
Выступая перед журналистами по результатам саммита «Украина – Евросоюз», президент Петр Порошенко заявил, что власти страны уверены в поддержке со стороны США и при новой администрации Белого дома.
- Украина имеет сильную двухпартийную поддержку в Конгрессе США и в целом среди политиков США – республиканцев и демократов и не ожидает изменений в этой поддержке, - цитирует Порошенко ТАСС.
Украинский лидер отметил также, что настроен оптимистично после телефонного разговора с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом.
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