Порошенко утвердил введение санкций в отношении пяти российских банков

В отношении Сбербанка, VS Bank, Проминвестбанка, ВТБ и БМ Банка, работающих на территории Украины, указом президента страны Петра Порошенко введены в действие ограничительные санкции.

Они предполагают, в частности, запрет вывода средств за пределы Украины, а также выплату дивидендов, процентов, возвращения межбанковских депозитов и кредитов, средств из корреспондентских счетов субординированного долга. Запрет также касается распределения прибыли и капитала этих пяти банков, - сообщает ТАСС.

Порошенко также дал указание Министерству иностранных дел проинформировать о введении санкций компетентные органы Евросоюза, США и других государств и поставить перед ними вопрос «о применении аналогичных ограничительных мер в соответствующих юридических лиц».

Ранее сообщалось, что вопрос о введении санкций в отношении работающих на Украине российских банков обсуждался в присутствии главы государства на заседании Совета национальной безопасности и обороны в Киеве в среду, 15 марта.