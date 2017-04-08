Порошенко утвердил программу сотрудничества Украины с НАТО на 2017 год

Президент Украины Петр Порошенко утвердил программу сотрудничества с НАТО на 2017 год.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства, документ содержит перечень мероприятий по проведению реформ в различных сферах: «от сектора безопасности и обороны до ключевых социально-политических и правовых реформ, борьбы с коррупцией и децентрализации». Целью этого документа является приближение Украины к стандартам Североатлантического Альянса.

В программе предусмотрены меры по усилению обороноспособности Украины за счет привлечения финансовых, экспертных и материально-технических возможностей НАТО. Координировать выполнение программы призвано украинское правительство.

9 июля 2016 года в рамках саммита НАТО - Украина был принят Всеобъемлющий пакет помощи украинскому государству. Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, план содержит созданные ранее трастовые фонды по киберобороне, тыловому обеспечению, реабилитации солдат, проекты по разминированию и ликвидации бомб. Также в пакет НАТО входят проекты, разработанные при Викторе Ющенко и Викторе Януковиче.

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