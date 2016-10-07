Порошенко уличили в распространении недостоверных сведений о своем прошлом

Советник главы МВД Украины Станислав Речинский заявил, что глава государства Петр Порошенко никогда не участвовал в боевых действиях, хотя приведенные в его биографии сведения говорят об обратном.

Согласно официальной информации, Порошенко призвали в армию со второго курса факультета международных отношений и международного права Киевского государственного университета. Он начал службу в части ПВО в казахстанском городе Актюбинск, а закончил в Киевской области. В связи с этим Речинский усомнился в том, что в этот период украинский лидер мог воевать.

«Какие... боевые действия? Даже если предположить командировку в Афганистан, то очень маловероятно, чтобы пэвэошника туда командировали», – цитирует интернет-издание «Дни.ру» запись, сделанную советником главы МВД в фейсбуке.

С автором солидарен также волонтер Алексей Мочанов: «Интересно услышать летописцев Первого про боевые действия пэвэошника Петра Порошенко... Правда, интересно: где служил Петр Алексеевич, с кем и где участвовал в боевых действиях, с кем и против кого, найти и послушать сослуживцев и очевидцев, офицеров и солдат», – язвительно отметил он в своем микроблоге.

Сомневаться в честности Порошенко украинцы начали после того, как на встрече со студентами-историками он заявил, что после окончания вуза участвовал в антитеррористической операции.