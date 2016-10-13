От Порошенко требуют запретить открытие «Евровидения» в храме Святой Софии

Представители Украинской Хельсинкской группы обратились с открытым письмом к президенту страны Петру Порошенко с требованием запретить проведение церемонии открытия музыкального конкурса «Евровидение-2017».

«Планы инициаторов мы расцениваем не только как вопиющее проявление культурного невежества, но и как скрытое стремление к подмене ценностей, неудачно замаскированный способ навязать украинскому народу вместо ориентиров высокой европейской культуры, выстроенной на христианских началах, обычаи и образцы массовой культуры», - цитирует текст обращения «Интерфакс» со ссылкой на издание «Украинская правда».

Авторы воззвания считают, что храм Святой Софии для украинцев «как Стена плача для евреев, или камень Каабы для мусульман, или собор Святого Петра в Риме для итальянцев – является центром Вселенной».

Ранее сообщалось, что украинские власти приняли решение провести церемонию открытия ежегодного музыкального конкурса на территории собора Святой Софии, который внесен в перечень памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.