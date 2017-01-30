Порошенко требует созвать экстренное совещание Контактной группы по Донбассу

В связи с обострением ситуации в районе Авдеевки в Донбассе президент Украины Петр Порошенко потребовал созвать экстренное совещание Контактной группы. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Константин Елисеев.

- Президент поручил созвать чрезвычайное заседание трехсторонней Контактной группы в любом режиме, даже в режиме видеоконференции, чтобы обсудить ту критическую ситуацию, которая складывается вокруг Авдеевки, - цитирует Елисеева ТАСС со ссылкой на эфир украинского «5 канала».

Он отметил, что в последнее время там сложилась «очень напряженная ситуация, разрушена критически важная инфраструктура».

Порошенко также поручил главе МИД Украины Павлу Климкину быть в тесном контакте с представителями Совета Безопасности ООН.

Кроме того, отметил Елисеев, «ОБСЕ также готовит свою реакцию на то, что происходит вокруг Авдеевки».

Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко заявил, что глава государства прервал свой визит в Германию из-за критической ситуации в Авдеевке, которая граничит с «гуманитарной катастрофой».

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили о как минимум 20 погибших бойцах ВСУ и не менее 40 раненых. Причем большинство этих потерь украинская армия понесла в результате удара минометного подразделения ВСУ по своим же. Одновременно ополчение ДНР отбило атаку на свои позиции под Ясиноватой. Здесь потери ВСУ составили 10 человек убитыми и 15 ранеными.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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