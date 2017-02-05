Порошенко и Трамп заявили о необходимости прекращения огня в Донбассе

Президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в котором заявили о необходимости прекращения огня в Донбассе.

Лидеры стран подчеркнули, что урегулировать ситуацию на востоке Украины необходимо политико-дипломатическим путем. «Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки», – говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Президенты, как отмечает пресс-служба Порошенко, «отметили насущную необходимость установления режима полного прекращения огня». Украинский лидер также высказался за активизацию экономических и деловых связей между государствами.

Кроме того, в ходе телефонного разговора президенты обсудили предстоящий визит Порошенко в Вашингтон. Для подготовки визита в США отправится глава МИД Украины Павел Климкин.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце января. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляли об обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. В результате есть жертвы и раненые среди мирного населения. Совет Безопасности ООН призвал стороны немедленно прекратить огонь.