Порошенко срочно вызвал главу СБУ в связи с убийством Вороненкова

В связи с резонансным убийством в центре Киева бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова президент Украины Петр Порошенко экстренно вызвал начальника Службы безопасности страны Василия Грицака.

- Сейчас Грицак находится у президента, - сообщил корреспонденту ТАСС представитель администрации украинского президента.

Ранее Грицак прервал свою пресс-конференцию, заявив, что ему нужно срочно ехать.

По словам главы полиции Киева Андрей Крищенко, убийство произошло на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко возле гостиницы «Премьер Палас».

- Охранник погибшего ранил нападавшего, а нападающий еще ранил охранника, кроме того, что убил одного человека. Личность погибшего установлена. Это бывший депутат Госдумы России, - сказал Крищенко, уточнив, что его фамилия Вороненков.

Крищенко уверен в заказном характере убийства.

- Это первая версия, которая сейчас рассматривается, учитывая личность потерпевшего, его деятельность и сам способ совершения преступления. Раненые - нападавший и охранник Вороненкова находятся в больнице под охраной, - сообщил он.

Ранее сообщалось, что и Вороненков, и его охранник были убиты в результате перестрелки с нападавшими.