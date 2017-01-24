Порошенко создал «мощное киберподразделение» и обещает перейти в контратаки

На Украине создано мощное киберподразделение, способное ответить на любую хакерскую атаку и даже перейти в контрнаступление. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко.

Глава государства имел в виду в первую очередь противостояние российским хакерам, которым приписывают вмешательство в выборы в США.

- Но Украина не единственная цель кибератак, все европейские нации и США — объекты кибератак. Это элемент гибридной войны. Вместе с экономическими санкциями и кибератаками, вместе с дестабилизацией и аннексией мы должны быть готовы к таким вызовам со стороны России, — цитирует Порошенко RT со ссылкой на эфир телеканала «112 Украина».

Украинский лидер не уточнил, когда Киевом было создано «мощное киберподразделение», до его беседы с российским пранкером, выдавшим себя за президента Киргизии, или после.