Порошенко сообщил о высокой вероятности продления антироссийских санкций

Украинский президент Петр Порошенко после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о «высокой вероятности» продления санкций со стороны Евросоюза в отношении России.

Разговор двух лидеров прошел накануне саммита G7. Большую часть встречи главы двух государств посвятили минским соглашениям, пишет «Российская газета».

Петр Порошенко подчеркнул: «Нам нужно сделать все для того, чтобы на восток Украины пришел мир, чтобы были выполнены требования касательно режима прекращения огня, отвода тяжелой техники и артиллерии, освобождения украинских заложников».

Накануне Меркель сообщила, что на переговорах с украинским лидером она обсудит ситуацию на Украине и пообещала рассказать о встрече с президентом России, которая состоялась 2 мая в Сочи.

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