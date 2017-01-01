Порошенко сообщил жителям Мариуполя о «временной украинской оккупации»

Выступая перед военнослужащими в Мариуполе, президент Украины Петр Порошенко сообщил о «временной украинской оккупации».

- Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация – это временно. Мы обязательно объединимся. Украина едина. Слава Украине, — цитирует Порошенко РИА «Новости» со ссылкой на распространенное в сети видео.

Заявление главы государства активно обсуждается в социальных сетях. Пользователи высказывают мнение, что «сейчас начнется зачистка» информационного пространства, в том числе страницы украинского президента в Facebook, где была выложена видеозапись. Некоторые называют это «оговоркой по Фрейду», некоторые строят предположения, с чем может быть связано такое выступление украинского лидера.

«Это заявление претендует стать сенсацией прошедшего года», — написала одна из украинских пользователей.