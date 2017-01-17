Порошенко согласовал с Трампом дату своего визита в Вашингтон
Выступая перед журналистами в кулуарах Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, президент Украины Петр Порошенко заявил, что согласовал с будущим главой Белого дома Дональдом Трампом дату своего визита в Вашингтон.
- Я был одним из первых мировых лидеров, кому Трамп позвонил сразу после этих выборов. Мы договорились о том, что сразу после инаугурации… Мы договорились о дате моего визита в Вашингтон, — цитирует Порошенко RT.
Ранее украинский лидер, активно поддерживавший на выборах Хиллари Клинтон, выразил готовность нанести визит в США в любое удобное для Трампа время.
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