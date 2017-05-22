Порошенко сбежал от граждан под крики «Позор!»

Президент Украины Петр Порошенко после выступления в мемориальном заповеднике «Быковнянские могилы» был вынужден бежать от разгневанной толпы.

После завершения официальной части он не смог ответить на вопросы граждан, которые требовали остановить коррупцию среди судей, а также жаловались на бедность в стране.

В итоге Порошенко решил просто покинуть заповедник, однако был освистан собравшимися людьми, которые кричали ему вслед «Позор!», «Брехло!» и «В отставку!».

Украинский лидер приехал в заповедник «Быковнянские могилы» 21 мая, чтобы почтить память жертв политических репрессий, где выступил с речью, в ходе которой заявил, что «каждой клеточкой чувствует людоедское сходство нацистского и сталинского режимов», сообщает «Федерал пресс».