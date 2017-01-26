Порошенко разрешил странам НАТО проводить учения на территории Украины

На официальном сайте Верховной рады опубликовано сообщение, в котором говорится о том, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон, разрешающий допуск на территорию страны подразделений Вооруженных сил других государств для участия в многонациональных военных учениях.

В частности, речь идет о проведении украинско-американских учений Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017. Рада приняла соответствующий закон 19 января, - сообщает РИА «Новости».

Согласно документу, в рамках многонациональных учений предлагается разрешить допуск военных подразделений США, других членов НАТО и государств-участников программы «Партнерство ради мира» (до 3 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой, до шести самолетов и вертолетов) сроком до 365 дней в январе-декабре 2017 года.