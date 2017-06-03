Порошенко разрешил абитуриентам из Крыма поступать в украинские вузы

Украинский президент Петр Порошенко подписал закон, разрешающий абитуриентам из Крыма получать высшее образование в учебных заведениях Украины.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Украины, закон принят Верховной Радой 16 мая. Согласно документу, выпускники из Крыма будут приниматься в вузы Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей. Поступить в высшие учебные заведения крымчане смогут на основании экзаменов. Закон вступил в силу на следующий день после опубликования и начнет действовать спустя месяц.

В начале 2017 года Минобразования Украины аннулировало лицензии вузов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму и Севастополе. Сообщается, что абитуриенты из Крыма и Севастополя преимущественно поступали в высшие учебные заведения Центрального и Южного федеральных округов, а лишь на втором этапе - в местные.