Порошенко расстроен фактом переговоров Савченко с лидерами ДНР и ЛНР
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его расстроил факт ведения переговоров с лидерами ДНР и ЛНР депутатом Верховной рады от фракции «Батькивщина» Надеждой Савченко.
- Я действительно очень сожалею, потому что этот человек прошел огромные испытания. И я думаю, что такие шаги не несут пользы ни ей, ни Украине, — цитирует Порошенко РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт украинского лидера.
По словам главы государства, «за действия народных депутатов несут ответственность политические силы, от которых они избирались».
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