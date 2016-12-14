Порошенко расстроен фактом переговоров Савченко с лидерами ДНР и ЛНР

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его расстроил факт ведения переговоров с лидерами ДНР и ЛНР депутатом Верховной рады от фракции «Батькивщина» Надеждой Савченко.

- Я действительно очень сожалею, потому что этот человек прошел огромные испытания. И я думаю, что такие шаги не несут пользы ни ей, ни Украине, — цитирует Порошенко РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт украинского лидера.

По словам главы государства, «за действия народных депутатов несут ответственность политические силы, от которых они избирались».