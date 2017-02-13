Порошенко рассказал об успешных испытаниях новой ракеты

Украина провела успешные испытания новой ракеты, предназначенной для поражения наземных целей, заявил украинский президент Петр Порошенко.

По его словам, «Укроборонпром» разработал новое ракетное вооружение для Военно-воздушных сил Украины.

Порошенко отметил, что ракеты калибра 57 мм предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов.

- Лишь полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет. Хорошая работа, ребята, - написал президент на своей странице в социальной сети Facebook.