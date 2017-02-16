Порошенкo рассказал о методах возвращения Донбасса

Торговая блокада Донбасса дискредитирует Киев, так как создает препятствия для возвращения неподконтрольных территорий политико-дипломатическим путем, заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

По его словам, блокада радикалами железнодорожного грузового сообщения с Донбассом, создает препятствия для дальнейшей реинтеграции и возвращения оккупированных территорий на Украину.

- Твердая моя позиция и позиция нашей команды, что исключительно политико-дипломатическим путем мы должны вернуть эти территории Украине, — цитирует Порошенко газета «Известия».