Порошенко рассказал об испытании украинской ракеты дальностью 60 км

Новая украинская ракета на испытаниях поразила цель с расстояния в 60 километров. Об этом рассказал президент страны Петр Порошенко.

«Отличная новость по испытаниям новой украинской ракеты. Все пуски сегодня прошли успешно. Результат впечатляет: при дальности стрельбы 60 километров ракета продемонстрировала очень высокую точность», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Порошенко на своей странице в Facebook.

Глава государства не уточнил, о какой именно модели ракеты идет речь, но обнародовал видеозапись, демонстрирующую испытания оружия.