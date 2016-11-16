Порошенко рассказал об испытании украинской ракеты дальностью 60 км
Новая украинская ракета на испытаниях поразила цель с расстояния в 60 километров. Об этом рассказал президент страны Петр Порошенко.
«Отличная новость по испытаниям новой украинской ракеты. Все пуски сегодня прошли успешно. Результат впечатляет: при дальности стрельбы 60 километров ракета продемонстрировала очень высокую точность», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Порошенко на своей странице в Facebook.
Глава государства не уточнил, о какой именно модели ракеты идет речь, но обнародовал видеозапись, демонстрирующую испытания оружия.
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