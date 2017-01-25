Порошенко раскрыл финским журналистам глаза на планы Путина развалить Евросоюз

Выступая перед финскими журналистами в Хельсинки, президент Украины Петр Порошенко заявил, что одна из главных целей России - развал Евросоюза.

- Кто не получает выгоды от существования Евросоюза? Франция чувствует пользу, так же как Германия и Великобритания, даже несмотря на брекзит. Так же Финляндия. А Россия направляет все силы на ослабление ЕС. Путин хочет подорвать доверие и разъединить ЕС, осуществляя влияние на отдельные государства, — цитирует Порошенко RT со ссылкой на официальный сайт украинского лидера.

Порошенко не первый раз акцентирует внимание на том, что Москве не выгодно существование союза европейских стран, поскольку она в нем не состоит и не может диктовать свои условия странам, находящимся «под защитой» Евросоюза.