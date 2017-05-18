Порошенко призвали к ответу за блокировку соцсетей

В Высший административный суд Украины был подан иск с требованием отменить указ президента страны Петра Порошенко о блокировке социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисов «Яндекс» и Mail.ru на территории Украины.

Инициатором судебного процесса стал украинский юрист и правозащитник Роман Лихачев.

Пока неизвестно, примет ли Высший административный суд иск к рассмотрению.

Ранее Порошенко подписал указ о расширении санкций в отношении России. В рамках указа украинским интернет-провайдерам предписано заблокировать доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к сервисам «Яндекс» и Mail.ru сроком на три года, сообщает «Национальная служба новостей».