Порошенко призвали к ответу за блокировку соцсетей
В Высший административный суд Украины был подан иск с требованием отменить указ президента страны Петра Порошенко о блокировке социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисов «Яндекс» и Mail.ru на территории Украины.
Инициатором судебного процесса стал украинский юрист и правозащитник Роман Лихачев.
Пока неизвестно, примет ли Высший административный суд иск к рассмотрению.
Ранее Порошенко подписал указ о расширении санкций в отношении России. В рамках указа украинским интернет-провайдерам предписано заблокировать доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к сервисам «Яндекс» и Mail.ru сроком на три года, сообщает «Национальная служба новостей».
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