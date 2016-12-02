Порошенко призвал «похоронить Советский Союз в головах»
Выступая в Варшаве на форуме, посвященном 25-летию признания Польшей независимости Украины, украинский президент Петр Порошенко заявил, что народ его страны определился со своим будущим, он хочет двигаться в сторону Европы, а не возвращаться назад в советское колониальное прошлое.
Однако, по словам главы государства, Советский Союз еще не похоронен, потому что живет в головах людей.
- Президент Польши Анджей Дуда сейчас сказал о том, что 25 лет назад 8 декабря в Беловежской Пуще был похоронен Советский Союз. Не верьте. Советский Союз не в документе и не в Беловежской Пуще. Советский Союз в головах. И в этом смысле СССР до сих пор не похоронен, и Украина сейчас воюет, чтобы похоронить Советский Союз, - цитирует Порошенко «Интерфакс».
По его словам, Украина не хочет быть Советским Союзом и советской колонией, и за последние 25 лет это желание людей только укрепилось.
- Старые и новые версии советского колониального прошлого – это точно не для нас. Для нас – это объединенная Европа, - резюмировал Порошенко.
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