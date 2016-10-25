Порошенко призвал подчиненных перестать рассчитывать только на кредиты

Выступая на заседании совета реформ, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев больше не будет жить только за счет макрофинансовой помощи западных партнеров.

- Так же как и международная поддержка, так же как сектор обороны и безопасности, инвестиционный климат является вопросом жизни и смерти для Украины. Украина не может и не будет жить только траншами от Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка, макрофинансовой помощью от ЕС. Это помощь для создания финансовой подушки для осуществления реформ. Ключевая оценка относительно эффективности наших реформ — это есть количество прямых международных инвестиций, когда инверторы за Украину голосуют долларом, фунтом, евро и гривной, так как отечественный инвестор для нас также очень важен, — цитирует Порошенко РИА «Новости».

16 сентября Международный валютный фонд перевел Украине третий транш кредита на сумму 1 миллиард долларов и сообщил о том, что если Киев успешно выполнит программу реформ, то сможет получить в 2016 году еще 1,3 миллиарда долларов, а в 2017 году — около 5,4 миллиарда долларов.