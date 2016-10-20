Порошенко призвал НАТО продолжать «давить на Россию»

Выступая на совместной пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что Североатлантический альянс продолжит оказывать на Россию давление до полного выполнения Москвой Минских соглашений.

- Мы надеемся, что наш партнер НАТО будет давить на Россию для того, чтобы она полностью выполняла Минские соглашения, особенно в плане безопасности, - цитирует Порошенко УНН.

Столтенберг в свою очередь заверил украинского лидера в том, что НАТО продолжит предоставлять Киеву практическую, политическую помощь, а также оказывать поддержку через трастовые фонды.