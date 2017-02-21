Порошенко призвал Евросоюз ужесточить санкции в отношении России

Президент Украины Петр Порошенко считает, что ЕС должен ужесточить санкции в отношении России из-за признания документов ДНР и ЛНР.

Об этом украинский лидер заявил в ходе встречи с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидесом. По словам Порошенко, Росссия приняла «абсолютно циничное решение о признании фейковых документов фейковых республик». Он отметил, что тем самым Москва нарушает нормы международного права, а также отказывается от соблюдения минских договоренностей, сообщается на официальном сайте президента Украины.

По мнению Порошенко, данное «тревожное явление» требует решительных действий вплоть до усиления санкций.