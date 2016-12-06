Порошенко признал гибель в Донбассе 2,5 тысячи военных и 7,5 тысячи гражданских лиц

За время проведения так называемой антитеррористической операции в Донбассе погибло около двух с половиной тысяч украинских военнослужащих и более 7,5 тысячи гражданских лиц. Такую статистику привел президент Украины Петр Порошенко, выступая на церемонии вручения государственных наград военнослужащим по случаю 25-летия образования Вооруженных сил Украины.

- Общее количество жертв впечатляет, оно достигло 10 тысяч. Погибли более 2,5 тысячи служащих силовых структур и 7,5 тысячи гражданских лиц, - цитирует Порошенко ТАСС.

Эти данные несколько разнятся с приведенными ранее начальником Генерального штаба Украины Виктором Муженко. По его сведениям, в Донбассе погибли 3064 сотрудника разных силовых структур.

«С начала проведения силовой операции имеем 3064 погибших всех силовых структур, из них 2636 – военнослужащие армии, из этого числа 2148 – это боевые потери», - заявил Муженко.