Порошенко приветствует введение с 24 декабря «режима тишины» в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил готовность Киева обеспечить установление режима тишины в Донбассе с 24 декабря и выразил надежду, что перемирие приобретет постоянный характер.

«Рассчитываю, что благодаря этим мерам, которые будут реализовываться накануне новогодних и рождественских праздников, режим прекращения огня в Донбассе приобретет постоянный характер. Украина подтверждает готовность выполнить как эту, так и другие Минские договоренности», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Порошенко на странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на совещании в Минске достигла договоренности о прекращении огня на линии соприкосновения с полуночи 24 декабря.

Между тем ВСУ в пятницу обстреляли из артиллерийских орудий Дебальцево, сорвав проведение детского праздника у городской елки.

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