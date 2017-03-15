Порошенко пригрозил санкциями «Самопомощи» и «Батькивщине» за блокаду Донбасса

Выступая на заседании Совета национальной безопасности в Киеве, президент Украины Петр Порошенко признал, что блокада Донбасса обходится государству очень дорого и пообещал призвать к ответу за это партиям «Самопомощь» и «Батькивщина», выступающим в поддержку этой акции.

- То, что действия наших блокирующих влетят Украине в копеечку, это очевидно. В какую именно, покажет калькуляция. И эти счета мы выставим не только самопровозглашенным республиканцам, но и «Самопомощи» и «Батькивщине» и другим зачинщикам и промоутерам блокады, - цитирует Порошенко ТАСС.

По словам главы государства, партии, поддерживающие блокаду Донбасса, поступают нечестно и непорядочно по отношению к своей стране.

- Как ни прискорбно это осознавать, гуляй-поле в зоне АТО создала политическая сила, которую мы считали демократической, либеральной и реформаторской. Взяли и сделали. Нечестно и непорядочно по отношению к стране, - заявил Порошенко.

Украинский лидер убежден, что «Самопомощь» пытается отвлечь внимание от провалов своего лидера мэра Львова Андрея Садового, «который за два с половиной мэрских срока не смог решить острого коммунального вопроса и буквально засыпал мусором красивый европейский город Украины».

Порошенко констатировал также, что «организаторы блокады приложили немало усилий, чтобы спровоцировать власть на силовые действия».

- Они ждали крови и даже не постыдились распространить фейк о якобы исчезновении инвалида, который участвовал в блокаде, - сказал Порошенко.