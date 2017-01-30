Порошенко пригласил Меркель на Украину в любое удобное для нее время

Выступая перед журналистами в преддверии переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, президент Украины Петр Порошенко заявил, что приглашает главу правительства ФРГ посетить Киев в любое удобное время.

- Я хотел пригласить госпожу Меркель посетить Украину в удобное для нее время, - цитирует Порошенко ТАСС.

По словам главы государства, он приехал рассказать о позитивных изменениях, которые происходят в экономике Украины.

- Проинформирую о позитивных процессах экономического роста, обговорим как можно скорейшую реализацию договоренностей с ЕС, в том числе и завершение ратификации Соглашения об ассоциации, завершение процесса предоставления Украине безвизового режима, макрофинансовой помощи и других процессов, - перечислил Порошенко темы, которые он собирается обсудить с Меркель.