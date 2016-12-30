Порошенко пригласил американских сенаторов во главе с Маккейном посетить Донбасс
Во время встречи с американскими сенаторами в Киеве президент Украины Петр Порошенко пригласил Джону Маккейну, Линдси Грэм и Эми Клобучар посетить Донбасс для получения объективной информации о положении дел в этом регионе.
«Глава государства предложил сенаторам совершить визит на Донбасс для получения объективной информации о подрывных действиях российской стороны и ополченцев, которые продолжают провокации и нарушают режим прекращения огня», - цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы украинского лидера.
По данным пресс-службы, стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения Минских договоренностей и сохранения политики международных санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.
Порошенко также наградил Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого Грэма за весомый личный вклад в укрепление отношений между Украиной и США.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии