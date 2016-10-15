Порошенко прибыл в зону АТО
Президент Украины Петр Порошенко прибыл зону АТО на Донбассе. Сейчас он проводит совещание с руководителями секторов военной операции.
Порошенко уже встретился с военными, которые подлежат увольнению из рядов украинской армии в рамках демобилизации шестой волны, сообщает РИА Новости.
Накануне на лини разделения сторон на юго-востоке Украины осложнилась обстановка. Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва обороны ополченцев, но были отброшены на свои позиции.
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