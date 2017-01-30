Порошенко прервал визит в Германию из-за «гуманитарной ситуации» в Авдеевке

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что главе государства Петру Порошенко пришлось прервать свой визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке, которая граничит с «гуманитарной катастрофой».

- Президент прервал визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки со стороны российских боевиков, что привело к чрезвычайной ситуации, которая граничит с гуманитарной катастрофой, - сообщил Цеголко агентству «Интерфакс».

Ранее в ДНР сообщили о больших потерях в Вооруженных силах Украины при попытке атаковать позиции ополчения под Авдеевкой. По данным разведки, не менее 25 военнослужащих погибло и более 40 человек получили ранения в результате минометного обстрела со стороны другого украинского вооруженного подразделения.

В то же время ополчение отбило атаку ВСУ под Ясиноватой, где украинская армия потеряла 10 человек убитыми и 15 ранеными. По сведениям ДНР, в штурме под Ясиноватой принимали участие бойцы запрещенной в РФ организации «Правый сектор».