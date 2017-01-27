Порошенко предложил отремонтировать старые танки вместо покупки новых

Выступая на заседании Совета по национальной безопасности и обороны, президент Украины Петр Порошенко заявил, что на закупку новых танков в бюджете нет средств, поэтому целесообразнее отремонтировать старые бронемашины и продолжать их эксплуатировать до лучших времен.

- У нас возникает выбор: или один «Оплот», или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. Причем «Оплот» строится как минимум 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом, перед нами стоит вопрос — или танковая рота в полном составе, или один танк, — цитирует Порошенко РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

Ранее сообщалось, что в государственном бюджете Украины на 2017 год на финансирование сектора обороны и безопасности страны предусмотрено 136 миллиардов гривен (5 миллиардов долларов), что составляет 5 процентов ВВП. В 2016 году на эти цели было предусмотрено 114 миллиардов гривен (около 4 миллиардов долларов).

Вместе с тем Порошенко призвал увеличить экспорт оружия за границу, чтобы увеличить поступления в государственный бюджет.

Глава государства заявил также, что украинское оружие пользуется устойчивым спросом за границей, и этот спрос постоянно растет.

Украинский лидер посетовал лишь на то, что государственный оборонный заказ приходится выполнять на производственных фондах, уровень износа которых составляет 67 процентов, а на некоторых предприятиях — 80 процентов.