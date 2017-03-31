Порошенко повысил вознаграждение воюющим на Донбассе бойцам ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко увеличил размер дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим, которые участвуют в боевых действиях на Донбассе.

По словам главы государства, соответствующее решение было принято после консультаций с главами Минобороны и Генштаба Украины.

Согласно информации на сайте президента, военнослужащим, выполняющим боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения, дополнительное вознаграждение увеличено на полторы тысячи гривен и в обще ложности составит 7,5 тысячи гривен.

Тем, кто находится на второй линии, вознаграждение увеличат на 1,1 тысяч гривен. Общий объем доплаты будет равен 3,5 тысячам гривен.