Порошенко повысил вознаграждение воюющим на Донбассе бойцам ВСУ
Президент Украины Петр Порошенко увеличил размер дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим, которые участвуют в боевых действиях на Донбассе.
По словам главы государства, соответствующее решение было принято после консультаций с главами Минобороны и Генштаба Украины.
Согласно информации на сайте президента, военнослужащим, выполняющим боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения, дополнительное вознаграждение увеличено на полторы тысячи гривен и в обще ложности составит 7,5 тысячи гривен.
Тем, кто находится на второй линии, вознаграждение увеличат на 1,1 тысяч гривен. Общий объем доплаты будет равен 3,5 тысячам гривен.
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