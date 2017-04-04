Порошенко потребовал отменить абонентскую плату за газ

Президент Украины Петр Порошенко потребовал отменить вступившее в силу решение Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг о введении абонентской платы за газ с 1 апреля.

По словам Порошенко, действие этого решения должно быть немедленно приостановлено. Ранее глава украинской радикальной партии Олег Ляшко сравнил Порошенко с синьором Помидором из итальянской сказки «Чиполлино», который ввел налог на дождь.

Он назвал введение абонентской платы «за пользование газовыми сетями» новым косвенным налогом на жизнь на Украине, а также обвинил Порошенко в сговоре с олигархами.

Кроме того, против такого решения выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Абонентская плата распространяется как на население, так и на промышленных потребителей. Новые тарифы представляют собой плату за подключение к газовой системе и должны оплачиваться каждый месяц вне зависимости от фактического потребления, сообщает «Экономика сегодня».