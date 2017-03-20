Порошенко посетовал на потерю влияния на Донбасс из-за блокады региона радикалами

Выступая на заседании Совета региональной безопасности в Киеве, президент Украины Петр Порошенко заявил, что организованная радикалами блокада Донбасса привела к тому, что государственная власть полностью потеряла влияние на эту территорию.

- В результате блокады Украина потеряла последнюю сферу влияния на эту территорию. Одновременно нанесен удар по отечественной энергетике, металлургии, по бюджету, — цитирует Порошенко РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала «112 Украина».

По словам главы государства, инициаторы блокады сыграли на руку Москве.

- Организаторы блокады обманывали общество, поскольку это была не блокада отдельных районов Донецкой и Луганской областей — какая блокада, когда там дыра в границе, в том числе и с Российской Федерацией сотни километров? На самом деле это оказалось спецоперацией, направленной на то, чтобы вытолкнуть оккупированные районы из украинского Донбасса в Российскую Федерацию, — подчеркнул украинский лидер.

Объясняя свое собственное решение прекратить транспортное сообщение с неподконтрольной территорией, Порошенко заявил, что это была вынужденная мера, чтобы приостановить «тот хаос, в который блокадники пытались погрузить всю страну».

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