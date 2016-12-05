Порошенко посетил опорный пункт ВСУ вблизи линии соприкосновения в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко во время поездки в Донбасс посетил опорный пункт Вооруженных сил Украины, расположенный в километре от Горловки. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

«Утром президент проинспектировал опорный пункт Вооруженных сил в одном километре от Горловки (находится на неподконтрольной Киеву территории)», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Цеголко в социальной сети Twitter.

Порошенко прибыл в Донбасс для участия в торжественном открытии телевышки в районе Славянска, где в 2014 году шли активные боевые действия.