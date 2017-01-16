Порошенко поручил МИД Украины подать иск к России в Международный суд ООН

Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко распространила сообщение о том, что глава государства поручил Министерству иностранных дел подать иск в Международный суд ООН о нарушении Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

«Сегодня завершен весь комплекс работ по досудебному процессу. Украина полностью готова к тому, чтобы передать в Международный суд ООН в Гааге необходимые документы для привлечения к ответственности Российской Федерации по этим двум Конвенциям», - цитирует Порошенко ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

Ранее украинская сторона неоднократно заявляла, что расценивает гуманитарную помощь, которую Москва оказывает населению ДНР и ЛНР, как финансирование терроризма.