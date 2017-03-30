Порошенко поручил прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля
Президент Украины Петр Порошенко поручил Генштабу и министру обороны прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.
При этом Порошенко высказал сомнения в том, что ополченцы будут соблюдать перемирие.
В свою очередь власти ДНР и ЛНР заявили, что намерены придерживаться объявленного режима тишины.
По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, ополченцы не открывают ответный огонь и придерживаются минских соглашений, сообщает «РИА Новости».
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