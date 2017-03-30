Порошенко поручил прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля

Президент Украины Петр Порошенко поручил Генштабу и министру обороны прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

При этом Порошенко высказал сомнения в том, что ополченцы будут соблюдать перемирие.

В свою очередь власти ДНР и ЛНР заявили, что намерены придерживаться объявленного режима тишины.

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, ополченцы не открывают ответный огонь и придерживаются минских соглашений, сообщает «РИА Новости».