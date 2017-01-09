Порошенко поручил перезахоронить останки писателя Олеся на Украине

Президент Украины Петр Порошенко поручил перезахоронить останки украинского поэта и писателя Александра Олеся, сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

Как уточняется в материале, Олесь был похоронен в Чехии, однако Порошенко принял решение о его перезахоронении на территории Украины.

- Президент поручил Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков Александра Олеся на родину. Согласие на это уже дали потомки писателя. Также Петр Порошенко поручил Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине, - написал Цеголко на своей странице в социальной сети Facebook.

По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище, составляющую около 47 тысяч рублей за 10 лет. Ранее ренту за могилу платил по собственной инициативе выходец из Украины Владимир Михайлишин, однако недавно он умер, сообщает «Интерфакс».