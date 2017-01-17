Порошенко попросил лидера КНР Си Цзиньпина помочь решить проблему Донбасса
Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко распространила сообщение в котором говорится о том, что на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе глава Порошенко попросил собеседника помочь в урегулировании конфликта в Донбассе.
«Глава украинского государства выразил надежду, что Китай будет способствовать мирному урегулированию ситуации в Донбассе», — цитирует текст сообщения ИА REGNUM.
Президент Украины также заявил о заинтересованности Киева в развитии торгово-экономических отношений.
Как отмечается в сообщении пресс-службы Порошенко, Си Цзиньпин заявил о поддержке Пекином «территориальной целостности и суверенитета Украины» и «выбора украинского народа».
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