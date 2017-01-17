Порошенко попросил лидера КНР Си Цзиньпина помочь решить проблему Донбасса

Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко распространила сообщение в котором говорится о том, что на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе глава Порошенко попросил собеседника помочь в урегулировании конфликта в Донбассе.

«Глава украинского государства выразил надежду, что Китай будет способствовать мирному урегулированию ситуации в Донбассе», — цитирует текст сообщения ИА REGNUM.

Президент Украины также заявил о заинтересованности Киева в развитии торгово-экономических отношений.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Порошенко, Си Цзиньпин заявил о поддержке Пекином «территориальной целостности и суверенитета Украины» и «выбора украинского народа».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Россия обжалует решение ЕСПЧ о признании неправомерным «закона Димы Яковлева»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО