Порошенко попрощался с Байденом и выразил надежду на сотрудничество с Трампом

На совместной пресс-конференции с вице-президентом Белого дома Джозефом Байденом президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на эффективное и тесное сотрудничество с новой администрацией Белого дома во главе с Дональдом Трампом.

- Готовы к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией, - цитирует Порошенко ТАСС.

В свою очередь Байден выразил надежду на то, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву, но напомнил, что украинским властям придется самим о себе позаботиться.

- Руководство и народ Украины должны поставить потребности Украины выше узких личных интересов: нужно поставить общее благо выше местечковых предвзятостей и мелких достижений. Это касается всех - членов правительства Украины, депутатов Верховной рады, которые поклялись служить народу Украины, судей, которые взяли на себя право вершить правосудие, представителей СМИ и гражданского общества, чья работа заключается в том, чтобы требовать ответственности от тех, кто у власти, - подчеркнул Байден.

Вице-президент США напоследок посоветовал Порошенко продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом и стараться избегать закупок российского газа.