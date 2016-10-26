Порошенко пообещал в два раза повысить зарплату 4 миллионам украинцам

С 1 января 2017 года на Украине не будет ни одного работающего гражданина с зарплатой ниже 3200 гривен (около 125 долларов). Такое заявление сделал президент страны Петр Порошенко.

- С первого января 2017 года на Украине не будет ни одного работающего человека, который получает меньше 3200 гривен. Причем я обратился к правительству и парламенту принять исчерпывающие меры, чтобы это решение не повысило ни одного налога, прежде всего, это касается малого и среднего бизнеса, — цитирует Порошенко РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман выступил с заявлением, что Кабинет министров страны заложил в бюджет 2017 года повышение минимальной зарплаты с 1450 до 3200 гривен.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина
Следующая новость Путин распорядился продолжать развивать промышленное производство в Крыму

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО