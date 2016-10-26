Порошенко пообещал в два раза повысить зарплату 4 миллионам украинцам
С 1 января 2017 года на Украине не будет ни одного работающего гражданина с зарплатой ниже 3200 гривен (около 125 долларов). Такое заявление сделал президент страны Петр Порошенко.
- С первого января 2017 года на Украине не будет ни одного работающего человека, который получает меньше 3200 гривен. Причем я обратился к правительству и парламенту принять исчерпывающие меры, чтобы это решение не повысило ни одного налога, прежде всего, это касается малого и среднего бизнеса, — цитирует Порошенко РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман выступил с заявлением, что Кабинет министров страны заложил в бюджет 2017 года повышение минимальной зарплаты с 1450 до 3200 гривен.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии