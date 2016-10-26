Порошенко пообещал в два раза повысить зарплату 4 миллионам украинцам

С 1 января 2017 года на Украине не будет ни одного работающего гражданина с зарплатой ниже 3200 гривен (около 125 долларов). Такое заявление сделал президент страны Петр Порошенко.

- С первого января 2017 года на Украине не будет ни одного работающего человека, который получает меньше 3200 гривен. Причем я обратился к правительству и парламенту принять исчерпывающие меры, чтобы это решение не повысило ни одного налога, прежде всего, это касается малого и среднего бизнеса, — цитирует Порошенко РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман выступил с заявлением, что Кабинет министров страны заложил в бюджет 2017 года повышение минимальной зарплаты с 1450 до 3200 гривен.