Порошенко пообещал поддержать жителей Крыма
Президент Украины Петр Порошенко пообещал поддержать жителей Крыма, оказавшихся на оккупированной Россией территории.
Об этом он написал на своей странице в Facebook. В чем именно будет заключаться поддержка, президент не уточнил.
Лидер Украины обвинил Россию в том, что она «несёт ответственность за грубое нарушение прав человека» в Республике Крым. Порошенко подчеркнул: «Весь цивилизованный мир знает: Крым — это Украина. Мы продолжаем борьбу».
По мнению президента Украины, Киев смог «на самом высоком международном уровне — в ООН — закрепить за Россией статус оккупационной власти».
Ранее Порошено заявил, что Россия наращивает военное присутствие на полуострове, сообщает агентство «Regnum».
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