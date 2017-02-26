Президент Украины Петр Порошенко пообещал поддержать жителей Крыма, оказавшихся на оккупированной Россией территории.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. В чем именно будет заключаться поддержка, президент не уточнил.

Лидер Украины обвинил Россию в том, что она «несёт ответственность за грубое нарушение прав человека» в Республике Крым. Порошенко подчеркнул: «Весь цивилизованный мир знает: Крым — это Украина. Мы продолжаем борьбу».

По мнению президента Украины, Киев смог «на самом высоком международном уровне — в ООН — закрепить за Россией статус оккупационной власти».

Ранее Порошено заявил, что Россия наращивает военное присутствие на полуострове, сообщает агентство «Regnum».