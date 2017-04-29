Порошенко получил петицию с просьбой запретить «Яндекс»

Президенту Украины Петру Порошенко подали петицию с требованием запретить деятельность российской компании «Яндекс».

В тексте прошения говорится: «Запретить деятельность компании «Яндекс» на Украине и наложить соответствующие санкции на нее в интересах национальной безопасности и обороны».

Авторство петиции принадлежит Василию Кужильному. По его мнению, компания «осуществляет экспансию на Украину» и «представляет угрозу национальной безопасности».

Чтобы петицию рассмотрел президент Петр Порошенко, ее должны подписать 25 тысяч человек. На сбор подписей осталось 90 дней, пишет РИА Новости.