Порошенко получил петицию с просьбой запретить «Яндекс»
Президенту Украины Петру Порошенко подали петицию с требованием запретить деятельность российской компании «Яндекс».
В тексте прошения говорится: «Запретить деятельность компании «Яндекс» на Украине и наложить соответствующие санкции на нее в интересах национальной безопасности и обороны».
Авторство петиции принадлежит Василию Кужильному. По его мнению, компания «осуществляет экспансию на Украину» и «представляет угрозу национальной безопасности».
Чтобы петицию рассмотрел президент Петр Порошенко, ее должны подписать 25 тысяч человек. На сбор подписей осталось 90 дней, пишет РИА Новости.
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